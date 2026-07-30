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Газета.ру

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Юрист Анцелиович: у НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК

Юрист Анцелиович: у НОК Украины мало шансов добиться в CAS отмены решения МОК

у Национального олимпийского комитета Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены решения Международного олимпийского комитета (МОК) о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России.

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