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Газета.ру

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Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать к зиме 300 ракет Patriot

Atlantic: Трамп отказал Зеленскому в просьбе передать к зиме 300 ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос украинского лидера Владимира Зеленского о предоставлении Киеву ракет-перехватчиков системы Patriot для обеспечения защиты в зимний период от баллистических угроз.

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