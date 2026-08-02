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Жизнь на освобожденных территориях 2 августа (обновляется)

Жизнь на освобожденных территориях 2 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «ЛуганскИнформЦентр» 11:04 Выросли выплаты за утраченное имущество в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях Российское правительство увеличило размер помощи при потере имущества первой необходимости в результате боевых действий до 110 тысяч рублей на человека для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

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