"Тянули руки к Калининграду и по ним же получили" - Россия забрала складские зоны в своем западном анклаве
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Не так давно западное сообщество устами латыша Мариса Гулбиса недвусмысленно угрожало отнять у России Калининградскую область.
Комментарии
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Что-то, хоть сейчас с коридором не получается. А в Калининграде, между прочим, тоже наши люди живут. Кроме того, отрезали бы Польшу, немало России гадившую, от гадёнышей-прибалтов, а заодно запретить финнам пользоваться российской частью Сайменского канала. НАТО большой "привет". И Белоруссии было бы легче.
Если узбеки с таджиками в Калининград добираются,значит беспокоиться не о чем.
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