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"Тянули руки к Калининграду и по ним же получили" - Россия забрала складские зоны в своем западном анклаве

"Тянули руки к Калининграду и по ним же получили" - Россия забрала складские зоны в своем западном анклаве

Сегодня 12K прочитали Не так давно западное сообщество устами латыша Мариса Гулбиса недвусмысленно угрожало отнять у России Калининградскую область.

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Комментарии
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Vladimir Bogdanov
ИДИОТ!!!
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9 час.
НП
Наталья Павлова
Что-то, хоть сейчас с коридором не получается. А в Калининграде, между прочим, тоже наши люди живут. Кроме того, отрезали бы Польшу, немало России гадившую, от гадёнышей-прибалтов, а заодно запретить финнам пользоваться российской частью Сайменского канала. НАТО большой &quot;привет&quot;. И Белоруссии было бы легче.
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8 час.
Igor
Если узбеки с таджиками в Калининград добираются,значит беспокоиться не о чем.
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6 час.

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