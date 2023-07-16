"Тянули руки к Калининграду и по ним же получили" - Россия забрала складские зоны в своем западном анклаве

НП

Наталья Павлова

Что-то, хоть сейчас с коридором не получается. А в Калининграде, между прочим, тоже наши люди живут. Кроме того, отрезали бы Польшу, немало России гадившую, от гадёнышей-прибалтов, а заодно запретить финнам пользоваться российской частью Сайменского канала. НАТО большой "привет". И Белоруссии было бы легче.