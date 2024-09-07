На время реставрации строительные леса украсили изображениями Триумфальных пилонов

Работы на улице Коммуны завершатся к середине декабря В Красногвардейском районе Петербурга на улице Коммуны продолжается реставрация Триумфальных пилонов, которые были установлены в 1952 году в честь защитников Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.