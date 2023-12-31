Центры московского долголетия представят новогоднюю программу для пенсионеров

Праздничная неделя стартует в центрах московского долголетия. Пожилых горожан ждут мастер-классы, экскурсии и кинопоказы, сообщил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
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