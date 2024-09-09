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Дени Вильнёв рассказал, как продвигается работа над сценарием фильма “Дюна 3...

Дени Вильнёв рассказал, как продвигается работа над сценарием фильма “Дюна 3...

Дени Вильнёв рассказал, как продвигается работа над сценарием фильма “Дюна 3”“Дюна: Часть вторая” намекала на то, что экранизация теперь будет отклоняться от исходного материала и Дени Вильнёв сообщил новую информацию о производстве “Дюны 3”.

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