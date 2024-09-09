Дени Вильнёв рассказал, как продвигается работа над сценарием фильма “Дюна 3”“Дюна: Часть вторая” намекала на то, что экранизация теперь будет отклоняться от исходного материала и Дени Вильнёв сообщил новую информацию о производстве “Дюны 3”.