Уровень сажи в воздухе Читы превысил норму почти в семь раз

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации РМ10 почти в семь раз, а также фенола, сероводорода и так далее.