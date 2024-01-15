Уровень сажи в воздухе Читы превысил норму почти в семь раз

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы, об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в столице Забайкалья превышены предельные концентрации РМ10 почти в семь раз, а также фенола, сероводорода и так далее.
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