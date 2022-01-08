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НХЛ отложила еще 2 матча из-за ограничений посещаемости в Канаде. Общее число переносов превысило 100

НХЛ в пятницу объявила, что в связи с текущими ограничениями на посещение массовых мероприятий в некоторых городах Канады еще 2 игры перенесены на более поздний срок.

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