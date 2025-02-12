ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Киевскому режиму было бы полезно отменить декрет украинского президента Владимира Зеленского, срок полномочий которого истек 20 мая 2024 года, о запрете переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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