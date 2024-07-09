Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Оппозиция Молдовы жрет друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

Оппозиция Молдовы жрет друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра Стояногло в качестве оппозиционного кандидата в президенты РМ, не в восторге от этой инициативы бывшего главы государства.

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Комментарии
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Валера Морозов
Оппозиция- это союз единомышленников, политиков, которые, прежде всего, любят свою Родину и желают сделать жизнь ее граждан лучше, ведущие страну к процветанию.К сожалению, в так называемой, оппозиции Молдовы таких людей нет. Каждый думает о себе. Они никогда не объединятся. Поэтому победит опять Санду и Молдове придет капец.
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19 час.
Юрий Золотарев
&quot;САН-ДУ  в  МАН-ДУ!!!&quot;. Даёшь СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
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18 час.
лл
лина любимцева
Румынку гомосексуалистку Санду нужно ГНАТЬ ИЗ МОЛДОВЫ!! Она унижает и оскорбляет молдаван одним тем, что ТАКАЯ - президентка Молдовы!! Да она погубит Молдову!! Гле таких только находят.Эта президентка в Молдове -  извращенка; на Украине - наркоман в президентах.... УЖАС!!  За кого голосуете - ЛЮДИ?!!
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17 час.

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