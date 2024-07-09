Оппозиция Молдовы жрет друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду

Валера Морозов

Оппозиция- это союз единомышленников, политиков, которые, прежде всего, любят свою Родину и желают сделать жизнь ее граждан лучше, ведущие страну к процветанию.К сожалению, в так называемой, оппозиции Молдовы таких людей нет. Каждый думает о себе. Они никогда не объединятся. Поэтому победит опять Санду и Молдове придет капец.