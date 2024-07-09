Оппозиционные силы, которых экс-президент Молдовы Игорь Додон пригласил для обсуждения поддержки бывшего генпрокурора Александра Стояногло в качестве оппозиционного кандидата в президенты РМ, не в восторге от этой инициативы бывшего главы государства.
Оппозиция Молдовы жрет друг друга, прокладывая дорогу второму сроку диктаторши Санду
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валера Морозов
Оппозиция- это союз единомышленников, политиков, которые, прежде всего, любят свою Родину и желают сделать жизнь ее граждан лучше, ведущие страну к процветанию.К сожалению, в так называемой, оппозиции Молдовы таких людей нет. Каждый думает о себе. Они никогда не объединятся. Поэтому победит опять Санду и Молдове придет капец.
Ответить
19 час.
Юрий Золотарев
"САН-ДУ в МАН-ДУ!!!". Даёшь СПРАВЕДЛИВОСТЬ!!!
Ответить
18 час.
лл
лина любимцева
Румынку гомосексуалистку Санду нужно ГНАТЬ ИЗ МОЛДОВЫ!! Она унижает и оскорбляет молдаван одним тем, что ТАКАЯ - президентка Молдовы!! Да она погубит Молдову!! Гле таких только находят.Эта президентка в Молдове - извращенка; на Украине - наркоман в президентах.... УЖАС!! За кого голосуете - ЛЮДИ?!!
Ответить
17 час.
Свежие комментарии