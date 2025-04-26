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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камару Усман подерется с Хоакином Бакли 14 июня на UFC Fight Night 257

Поединок станет главным событием турнира UFC Fight Night 257 в Атланте 14 июня. Камару Усман последний бой провел в октябре-2023 на UFC 294, он проиграл Хамзату Чимаеву решением судей.

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