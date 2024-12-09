Семейный думскроллинг оказался заразительным

Экраны стали неотъемлемой частью жизни, но чрезмерное использование цифровых устройств вызывает проблемы для физического, психического здоровья не только у детей, но и у взрослых Исследование, опубликованное в журнале Bmc medicine, показывает, что большое количество времени, проведенное перед экраном, может замедлить речевое развитие и когнитивные навыки.
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