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Всё о женщинах

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Семейный думскроллинг оказался заразительным

Семейный думскроллинг оказался заразительным

Экраны стали неотъемлемой частью жизни, но чрезмерное использование цифровых устройств вызывает проблемы для физического, психического здоровья не только у детей, но и у взрослых Исследование, опубликованное в журнале Bmc medicine, показывает, что большое количество времени, проведенное перед экраном, может замедлить речевое развитие и когнитивные навыки.

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