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Захвативший офис Сбербанка тюменец доставлен в суд

Захвативший офис Сбербанка тюменец доставлен в суд

В Калининском районном суде избирается мера пресечения тюменцу, захватившему офис Сбербанка Мужчина, захвативший 7 июля один из тюменских офисов Сбербанка, доставлен в Калининский районный суд Тюмени для избрания меры пресечения на время следствия.

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