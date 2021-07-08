Захвативший офис Сбербанка тюменец доставлен в суд

В Калининском районном суде избирается мера пресечения тюменцу, захватившему офис Сбербанка Мужчина, захвативший 7 июля один из тюменских офисов Сбербанка, доставлен в Калининский районный суд Тюмени для избрания меры пресечения на время следствия.