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Робинсон на год продлил контракт с «Трактором». У американца 96 минут штрафа – больше всех в клубе

32-летний форвард проведет в клубе второй сезон. Робинсон сыграл в 66 матчах в регулярного чемпионата и Кубка Гагарина, набрав 22 (15+7) очка.

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