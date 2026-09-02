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Регионы России

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Зезюлин отверг обвинения РФ в причастности к инциденту с дронами в Лейпциге

Зезюлин отверг обвинения РФ в причастности к инциденту с дронами в Лейпциге

Временный поверенный в делах России в Париже Александр Зезюлин категорически опроверг обвинения в адрес Москвы по инциденту с беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) в аэропорту Лейпцига.

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