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Царьград

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Крошик вернулся в дикую природу после 10 лет реабилитации

Крошик вернулся в дикую природу после 10 лет реабилитации

Петербургский самец ладожской нерпы Крошик, проживший 10 лет под опекой Фонда друзей балтийской нерпы, вернулся в дикую природу Ладожского озера.

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