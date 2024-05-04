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Моуринью интересен саудовской «Аль-Кадисии». Она близка к выходу в высший дивизион и хочет бороться с клубами, принадлежащими PIF

По информации журналиста Бена Джейкобса, в назначении португальского специалиста на следующий сезон заинтересована «Аль-Кадисия».

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