ВФУ за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР 62 раза

По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки вооруженные силы Украины 62 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, есть погибшие и раненые.
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за истекшие сутки вооруженные силы Украины 62 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, есть погибшие и раненые.
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