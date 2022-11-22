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Кейруш о свисте фанатов в адрес Ирана: «Было бы лучше, если бы они остались дома. Они нам не нужны»

Главный тренер Ирана раскритиковал поведение фанатов на матче ЧМ-2022 с Англией (2:6). Иранские болельщики освистывали свою команду во время игры.

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