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Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии

Путин сфотографировался с сотрудниками отеля в Индии

РЕН ТВ Президент РФ Владимир Путин 13 сентября поучаствовал в совместном фото с сотрудниками отеля, в котором остановился на время визита в Индию.

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