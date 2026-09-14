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«Когда у тебя есть всего 3 минуты, ты вынужден в чем-то быть более прямым и понятным». Каким вышел новый вертикальный ситком от «Шкулёв Холдинг»

«Когда у тебя есть всего 3 минуты, ты вынужден в чем-то быть более прямым и понятным». Каким вышел новый вертикальный ситком от «Шкулёв Холдинг»

На этот раз действие проходит в избирательном участке. «Шкулёв Холдинг» запускает вертикальный ситком о работе избирательного участка «УИК-2026: Избирательная комедия» (12+).

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