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Тим снялся с US Open из-за недомогания. Его стошнило перед матчем

Доминик Тим снялся со второго круга US Open против Бена Шелтона при счете 6:7(1), 0:1. После первого сета он ушел в подтрибунное помещение, а вернувшись, сказал команде, что у него нет сил.

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