Первые браконьеры в 2024 году будут пойманы на Камчатке за незаконный вылов лосося

На территории Усть-Большерецкого района прошла операция по борьбе с браконьерами. Инспекторы управления Росрыболовства совместно с представителями ассоциации "Большая река" провели рейд на реке Плотникова, где остановили двух местных жителей, пытавшихся поймать лосося сетью.