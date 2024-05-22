Первые браконьеры в 2024 году будут пойманы на Камчатке за незаконный вылов лосося

На территории Усть-Большерецкого района прошла операция по борьбе с браконьерами. Инспекторы управления Росрыболовства совместно с представителями ассоциации "Большая река" провели рейд на реке Плотникова, где остановили двух местных жителей, пытавшихся поймать лосося сетью.
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