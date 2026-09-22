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Европе не следует надеяться в октябре на саудовскую нефть

Европе не следует надеяться в октябре на саудовскую нефть

Иракские дроны оставили Старый свет без «черного золота» из Саудовской Аравии, поставлявшегося через Средиземное мореКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.

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