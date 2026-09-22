Европе не следует надеяться в октябре на саудовскую нефть

Иракские дроны оставили Старый свет без «черного золота» из Саудовской Аравии, поставлявшегося через Средиземное мореКоллаж: Тамара Ларина читайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новый комплекс св...
- Не просто переста...
- ЕК Поджечь Париж, пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым