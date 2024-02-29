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Белоусов назвал продажу валютной выручки эффективной мерой

Белоусов назвал продажу валютной выручки эффективной мерой

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел совещание с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), компаний-экспортеров и ответственных ведомств по вопросу реализации механизма продажи валютной выручки.

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