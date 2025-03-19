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Уиткофф назвал Трампа и Путина двумя великими лидерами

Уиткофф назвал Трампа и Путина двумя великими лидерами

Два великих лидера объединились ради блага человечества. Об этом в эфире канала Fox News сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, комментируя телефонный разговор американского лидера Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

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