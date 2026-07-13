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World Triathlon допустила россиян к командным дисциплинам в нейтральном статусе

World Triathlon допустила россиян к командным дисциплинам в нейтральном статусе

Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам в нейтральном статусе.

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