World Triathlon допустила россиян к командным дисциплинам в нейтральном статусе

Исполнительный совет Международной федерации триатлона (World Triathlon) принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам в нейтральном статусе.
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