Врач Каприн связал рост онкозаболеваний с пандемией COVID

МОСКВА, 3 декабря, ФедералПресс. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что рост показателя смертности от рака за последний год вызван пандемией COVID.
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