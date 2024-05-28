Быстрый старт глубоководной добычи в Норвегии под угрозой срыва Всемирный фонд дикой природы подал иск против властей Норвегии за подготовку к масштабному освоению шельфа.
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Быстрый старт глубоководной добычи в Норвегии под угрозой срыва Всемирный фонд дикой природы подал иск против властей Норвегии за подготовку к масштабному освоению шельфа.
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