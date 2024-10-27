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8 убойных и интересных фактов о фильме «Коммандо»

8 убойных и интересных фактов о фильме «Коммандо»

Всё важное о великом маскулинно-мускулистом боевике 80-х. Commando, фото: кадр из кинофильма Обстановка «Коммандо» вышел в самый важный момент видеоэпохи 90-х, когда Шварценеггер после охапки би-фильмов взлетел с «Терминатором» и ему надо было сделать лишь одно — не упасть обратно.

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