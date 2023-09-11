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Кай Джонс о своей трансляции: «Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке»

Кай Джонс о своей трансляции: «Я не был под наркотиками или в состоянии алкогольного опьянения, я наслаждался ночью в своей кроватке»

Центровой «Шарлотт» Кай Джонс спустя три дня после трансляции в соцсети, на которой он странно себя вел, дал первые комментарии произошедшему.

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