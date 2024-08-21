Голливудская сказка о давних влюблённых закончилась – Дженнифер Лопес подала на развод с Беном Аффлеком

Голливудская сказка о давних влюблённых (история тянется более 20 лет) закончилась – Дженнифер Лопес подала на развод с Беном АффлекомРазводами в Голливуде никого не удивишь – вот и семейная жизнь Бена Аффлека складывается как-то совсем уж неудачно.