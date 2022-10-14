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Корреспондент “Известий” поделился кадрами боевой работы ОТРК “Искандер”

Корреспондент “Известий” поделился кадрами боевой работы ОТРК “Искандер”

Оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер” уничтожил реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, а также боеприпасы и живую силу противника, рассказал корреспондент “Известий” Кирилл Ольков в своем репортаже.

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