Корреспондент “Известий” поделился кадрами боевой работы ОТРК “Искандер”

Оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер” уничтожил реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, а также боеприпасы и живую силу противника, рассказал корреспондент “Известий” Кирилл Ольков в своем репортаже.
Оперативно-тактический ракетный комплекс “Искандер” уничтожил реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства, а также боеприпасы и живую силу противника, рассказал корреспондент “Известий” Кирилл Ольков в своем репортаже.
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