Астраханские студенты запустили медиапроект о науке и выиграли грант

Проект «Море возможностей — сияние Каспийской науки» Астраханского госуниверситета стал победителем конкурса грантов, организованном Министерством науки и высшего образования РФ в рамках Десятилетия науки и технологий.
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