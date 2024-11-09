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Агентство ООН: Более 60 детей погибают в секторе Газа каждый день

Агентство ООН: Более 60 детей погибают в секторе Газа каждый день

В среднем в секторе Газа ежедневно погибает 67 детей. Эти данные привел телеканал Al Jazeera, ссылаясь на информацию сотрудницы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Луизы Уотеридж.

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