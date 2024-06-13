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Глава отдела подготовки тренеров академии РФС назвал фаворитов чемпионата Европы - 2024

Глава отдела подготовки тренеров академии РФС назвал фаворитов чемпионата Европы - 2024

Начальник отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников назвал сборные Англии и Франции главными претендентами на победу на предстоящем чемпионате Европы по футболу.

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