«Манчестер Сити» и «Реал» выдали огненный матч в Лиге чемпионов: смотрите видео всех 7 голов и самых ярких моментов

«Манчестер Сити» победил «Реал» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов. В составе «Сити» забили Кевин де Брюйне, Габриэл Жезус, Фил Фоден и Бернарду Силва.

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