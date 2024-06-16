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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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´Знал оружие как свои пять пальцев´: в честь Николая Массонова названы улицы в Бобруйске и Свислочи.

´Знал оружие как свои пять пальцев´: в честь Николая Массонова названы улицы в Бобруйске и Свислочи.

Вместе с внуком Николая Массонова читаем письма, которые его дед писал во время операции ´Багратион´´Умница, знал оружие как свои пять пальцев, теоретически развит, один из лучших командиров нашего полка´ - так о полковнике Герое Советского Союза Николае Массонове, участвовавшем в освобождении Белоруссии, рассказывал бывший начальник артснабжения 7 .

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