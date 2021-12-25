Как скачать видео с любого сайта в интернете

Привет читатель или гость, сегодня я вам расскажу как скачивать видеозаписи почти с любого сайта совершенно бесплатно и без программ Законно – ли скачивать видео с любого сайта? С точки зрения закона, любой медиа – контент защищен авторским правом, но с другой стороны компания Google никак не борется с разработчиками софта, которые помогают нам скачивать видео с их YouTube, хотя сам хостинг видео на тему скачивания с ютуба может попросту удалить ваш ролик за “нарушения принципов сообщества“ признается как “Опасный контент” Справка Google Каким образом можно скачать любое видео с любого сайта? Чтобы нам скачать видео с любого сайта, для начала нам нужен компьютер или ноутбук Браузер Google Chrome ( либо тот что работает на движке Chromium) Специальное расширение из магазина Google (напиши нашему боту “Раскачай интернет” без кавычек! бот скинет ссылку на расширение) Немного свободного времени Скачивания видео с любого сайта в интернете После установки: расширения в браузер – > выходим например в Яндекс поиск по видео (пишем ваш запрос) – > на вкладки видео ( в поиске) выберем видео – > заходим на страницу видео – > жмем на панели расширение – > на установленное расширение – > выберем видео которое он нашел – > щелкаем по видео, и выберем “скачивания через браузер” Некоторые сайты: Обладающие защитой могут прерывать подключения к их серверу, но это уже совсем другая история.