«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.
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