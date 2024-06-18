«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.