НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

«Мы ценим поддержку со стороны КНДР в проведении спецоперации»: Президент России написал статью для северокорейской газеты

Сегодня должен начаться первый за 24 года государственный визит президента России в КНДР. Перед началом визита в северокорейской прессе вышли материалы, в которых говорится о том, что в КНДР с нетерпением ожидают прилёта Владимира Путина и готовы к радушному приёму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх