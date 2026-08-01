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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Канцеров о возвращении Кэйна в «Чикаго»: «В детстве нравилось смотреть, как он играет с Панариным, это был лучший дуэт. А теперь я здесь, и могу учиться у легенды»

Нападающий «Чикаго»  Роман Канцеров высказался о том, что будет играть в одной команде с форвардом Патриком Кэйном .

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