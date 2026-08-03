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Регионы России

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Garena объявила о разработке Palworld Online для мобильных платформ

Garena объявила о разработке Palworld Online для мобильных платформ

Компания Garena сообщила о том, что станет издателем MMORPG Palworld Online — мобильной версии игры Palworld, лицензия на создание которой принадлежит Pocketpair, разработчикам оригинальной Palworld и готовящейся Palworld Mobile.

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