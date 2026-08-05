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Нижегородская правда

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Новые городские кварталы для 11 тысяч жителей появятся в Приокском районе Нижнего Новгорода

Новые городские кварталы для 11 тысяч жителей появятся в Приокском районе Нижнего Новгорода

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило проект планировки и проект межевания территории для проекта КРТ в Приокском районе, развитие которого запланировано с применением механизма комплексного развития незастроенных территорий (КРТ).

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