Новые городские кварталы для 11 тысяч жителей появятся в Приокском районе Нижнего Новгорода

Министерство градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области утвердило проект планировки и проект межевания территории для проекта КРТ в Приокском районе, развитие которого запланировано с применением механизма комплексного развития незастроенных территорий (КРТ).
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