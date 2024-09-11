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"Взгляните на иконы": Муфтий Татарстана заявил, что хиджаб был традиционной одеждой русских женщин

"Взгляните на иконы": Муфтий Татарстана заявил, что хиджаб был традиционной одеждой русских женщин

Муфтий Татарстана заявил, что хиджаб был традиционной одеждой русских женщин. "Взгляните на иконы", - аргументировал он, заверив, что даже Дева Мария была покрытой, как принято у мусульман.

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