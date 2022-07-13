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«Миннесота» обменяла Тэлбота в «Оттаву». Вратарь был недоволен решением «Уайлд» продлить Флери

«Миннесота» обменяла вратаря Кэма Тэлбота в «Оттаву», он был недоволен продлением Флери. «Уайлд» и «Сенаторс» совершили обмен голкиперами.

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