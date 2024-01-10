Раздетого четырехмесячного мальчика нашли в подъезде дома в российском регионе

Жильцы дома в Керчи обнаружили в подъезде раздетого четырехмесячного мальчика. Как выяснили правоохранители, за день до этого в квартире семьи, где воспитывался младенец и еще один ребенок, гостил знакомый, который и вынес грудничка на лестничную клетку.
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