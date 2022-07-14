Мінфін США: обмеження цін на російську нафту може допомогти у боротьбі з інфляцією Замміністра фінансів США припускає, що цінова стеля поставить Росію перед вибором – продовжувати війну або не допустити економічного колапсу Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо заявив у середу, що ціни в Сполучених Штатах залишаються надто високими, і адміністрація Джо Байдена має […] Сообщение Мінфін США: обмеження цін на російську нафту може допомогти у боротьбі з інфляцією появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.