Милитаризация Польши превратилась в очередную череду скандалов

Провал поставок боеприпасов для авиации и артиллерии, коррупционные скандалы и даже обман важнейшего партнера по НАТО – США – все это стало приметой того, как Польша тратит гигантские средства, выделенные на закупку оружия.
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