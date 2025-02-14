Квитанции за электроэнергию могут шокировать. Серьезное увеличение сумм ожидает всех плательщиков ЖКХ Юлия ЧелкановаСогласно последним данным, предоставленным аналитиками, средний рост тарифов на электроэнергию в России составит 12,6%.
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