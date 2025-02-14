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Квитанции за электроэнергию могут шокировать. Серьезное увеличение сумм ожидает всех плательщиков ЖКХ

Квитанции за электроэнергию могут шокировать. Серьезное увеличение сумм ожидает всех плательщиков ЖКХ

Квитанции за электроэнергию могут шокировать. Серьезное увеличение сумм ожидает всех плательщиков ЖКХ Юлия ЧелкановаСогласно последним данным, предоставленным аналитиками, средний рост тарифов на электроэнергию в России составит 12,6%.

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